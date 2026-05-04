TIEMPO

Aviso amarillo en el interior norte de Castellón por lluvias de 20 l/m2 y tormentas

El temporal podría ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

EFE

CASTELLÓN |

Viernes estable antes del riesgo para el sábado por tormentas muy fuertes en Castellón
Viernes estable antes del riesgo para el sábado por tormentas muy fuertes en Castellón | Agencia EFE

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para la tarde del martes el aviso amarillo (peligro bajo) en el interior norte de Castellón por precipitaciones de 20 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas, que podrían ir acompañadas de granizo de hasta dos centímetros y rachas de viento muy fuertes.

Este lunes hay aviso amarillo por tormentas que podrían acumular 20 litros por metro cuadrado en una hora en el interior de Alicante y su litoral norte.

Estas tormentas también se registrarán en el norte de Castellón, donde podrían ir acompañadas de granizo de hasta dos centímetros y rachas de viento muy fuertes.

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