Aula Intelier lanza la primera edición de sus Premios de Turismo dirigidos a jóvenes promesas

La Universitat Jaume I (UJI) ha abierto el plazo de presentación de los I Premios Aula Intelier de Turismo, una iniciativa que busca poner en valor el talento académico en el ámbito del turismo y reconocer los mejores trabajos realizados por estudiantes y doctorandos de la universidad. Los premios abarcan tesis doctorales, trabajos finales de máster y trabajos finales de grado, ofreciendo una oportunidad para visibilizar la innovación y el compromiso del alumnado con el desarrollo del sector turístico.

El Aula Intelier de Turismo, creada en marzo de 2023 mediante un convenio entre la cadena hotelera Intelier Hotels & Suites y la UJI, es el motor de esta convocatoria. Esta iniciativa surge del compromiso de la compañía de equilibrar su actividad empresarial con su impacto social, económico y medioambiental. Desde su creación, ha impulsado iniciativas de investigación, formación y divulgación vinculadas a la sostenibilidad, un eje central en la gestión turística moderna que refleja tanto la responsabilidad empresarial como el interés creciente de la industria por un desarrollo más sostenible.

Los premios cuentan con cuatro categorías y un total de 2.000 euros en premios: 300 euros para el mejor Trabajo de Final de Grado (TFG) en Turismo y para el mejor TFG en cualquier otro grado; 600 euros para el mejor Trabajo de Final de Máster (TFM); y 800 euros para la mejor Tesis Doctoral. Podrán participar quienes hayan defendido sus TFG, TFM o tesis doctoral en la UJI entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2025.

Las solicitudes deberán presentarse antes del 24 de febrero de 2026 a través de la sede electrónica de la UJI, el Registro General de la universidad o por los medios previstos en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las bases completas y los requisitos para participar están disponibles en la web del Aula.