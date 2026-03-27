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La Audiencia de Castellón condena a cinco miembros de la secta de Vistabella a entre 3,5 y 7 años de prisión por abusos a menores

Las víctimas relataron rituales sexuales disfrazados de “sanación” y manipulación dentro de la comunidad pseudorreligiosa.

Los testigos en el juicio de la secta de Vistabella señalan:“Nos decía que el sexo curaba”

Onda Cero Castellón

Castellón |

Juicio a la secta de Vistabella
Juicio a la secta de Vistabella | Juicio a la secta de Vistabella

La Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a cinco de los seis miembros de una comunidad pseudorreligiosa en Vistabella del Maestrat por abusos sexuales a menores de edad, imponiéndoles penas de entre 3 años y medio y 7 años de prisión, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Los acusados han sido absueltos de otros delitos, incluido asociación ilícita, por falta de pruebas.

El juicio se celebró entre noviembre y diciembre de 2025 y contó con numerosos testimonios de víctimas y testigos que describieron rituales sexuales bajo la excusa de “sanación” y manipulación dentro de la comunidad. Una de las víctimas declaró que los abusos comenzaron cuando tenía 12 años y se prolongaron hasta la mayoría de edad.

La sentencia, notificada este viernes, puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV. El caso ha generado atención por el aislamiento y control interno que caracterizaban al grupo y la combinación de discursos espirituales con prácticas sexuales que derivaron en delitos graves contra menores.

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