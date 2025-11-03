Los testigos en el juicio de la secta de Vistabella señalan:“Nos decía que el sexo curaba”

La Audiencia Provincial de Castellón ha iniciado este lunes el juicio contra seis personas acusadas de formar parte de una comunidad de carácter pseudorreligioso asentada en Vistabella del Maestrat, con el testimonio de testigos que han relatado abusos y manipulación y han señalado que el líder "nos decía que el sexo curaba".

A los procesados. cinco mujeres y un hombre, se les acusa de cometer nueve delitos abusos sexuales contra menores de edades entre los 12 y los 17 años, así como de un delito de asociación ilícita.

En la apertura de la vista, celebrada en la Sección Primera de la Audiencia, las defensas han solicitado sin éxito la suspensión del juicio tras la presentación de nuevas pruebas por parte de las acusaciones, entre ellas varios informes psicológicos de dos menores.

El tribunal ha rechazado la petición y ha continuado con la declaración de los primeros testigos de un juicio que se prolongara durante trece sesiones.

Un testigo relata rituales sexuales que el líder justificaba como “limpiezas de energía”

El primer testigo, un antiguo miembro de la comunidad y expareja de una de las acusadas, ha explicado que conoció al líder —fallecido en prisión en 2022— a través de su familia, y que este “se ganaba el favor de la gente mediante charlas, técnicas y un discurso espiritual que mezclaba religión, sanación y sexualidad”.

Según su relato, el líder, conocido como Tío Toni, pedía dinero a sus seguidores para financiar la finca de La Chaparra, en Vistabella del Maestrat, y para crear sociedades con las que, supuestamente, sustentaba a los miembros más afines.

El testigo ha afirmado que en las llamadas “terapias de limpieza de energía negativa”, el acusado principal introdujo prácticas de carácter sexual. “Hasta ese momento imponía las manos sobre el cuerpo, pero llegó a pedirme que me desnudara y eyaculara como parte de una supuesta liberación”, ha asegurado. Ha añadido que el líder participaba directamente en esos rituales “para, según él, canalizar la energía”.

“El tema del sexo estaba siempre presente en su discurso”, ha declarado. También ha indicado que existía una fuerte presión social dentro de la comunidad: “Si rechazabas algo, te hacían la vida imposible”.

El testigo ha descrito además un ambiente jerárquico en el que “las mujeres se encargaban de las tareas domésticas y los hombres trabajaban para la comunidad”, y ha dicho que el líder “tenía la mano larga” y podía golpear a cualquier miembro “para quitarle la negatividad”.

Ha afirmado que, con el tiempo, sus hijos le revelaron haber sufrido abusos dentro del grupo, y que muchos de los miembros “normalizaban esas prácticas porque creían que formaban parte de un proceso espiritual”.

Una víctima asegura que el líder decía que debían “traer seres de luz al mundo”

La segunda testigo, una de las presuntas víctimas, ha declarado que los abusos comenzaron cuando tenía 12 años, coincidiendo con su primera menstruación. Según su testimonio, el líder la llamaba a su habitación “con el pretexto de ayudarla a limpiar los ovarios” y le decía que esos actos eran necesarios “para mantener su energía equilibrada”.

La joven ha asegurado que los abusos se prolongaron durante cinco años, hasta que cumplió los 17, y que eran mujeres cercanas al líder quien la acompañaba hasta la habitación. Ha relatado además que el hombre le hablaba de “tener hijos juntos para traer seres de luz al mundo”.

Finalmente, la víctima contó lo ocurrido a su madre, quien habló con el líder, que prometió no volver a hacerlo. “Mi madre me dijo que ya no volvería a pasar, y así fue”. Así mismo, la joven ha asegurado que su madre “nunca lo denunció”.

La última testigo, madre de dos hijas, ha relatado que entró en la comunidad en 1997 “casi obligada” por su exmarido. Ante el tribunal ha señalado que se sintió presionada para mantener relaciones sexuales con el líder y que este manipulaba a las mujeres y menores con afirmaciones sobre posesión y supuestas energías negativas.

Además, ha señalado que sus hijas sufrieron abusos, y que recordaban que Tío Toni había introducido los dedos en la vagina de una de ellas delante de otras mujeres cercanas al líder. La testigo ha añadido que hasta su salida de la comunidad en 2009 no volvió y que antes no sospechaba de la magnitud de los abusos.

Un juicio con trece sesiones

El juicio continuará durante noviembre con la declaración de testigos y víctimas, mientras que los acusados lo harán entre el 1 y el 13 de diciembre, y los peritos comparecerán los días 26 y 27 del mismo mes.

El líder de la comunidad, conocido como Tío Toni, fue detenido en marzo de 2022 en una operación policial en la que fueron liberadas doce personas, entre ellas varios menores cuya tutela asumió posteriormente la Generalitat Valenciana. El acusado falleció dos meses después en prisión preventiva en el Centro Penitenciario Castellón I.