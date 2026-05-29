Las asociaciones de Esclerosis Múltiple reclaman más recursos, investigación y apoyo social

Con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, que se conmemora este 30 de mayo, asociaciones de pacientes y entidades vinculadas a la enfermedad han hecho público un manifiesto en el que reclaman un mayor compromiso político, sanitario y social para mejorar la atención y la calidad de vida de las personas afectadas y de sus familias.

El documento recoge un Decálogo de Reivindicaciones centrado en la necesidad de garantizar un diagnóstico temprano que permita acceder cuanto antes a tratamientos farmacológicos, rehabilitación y recursos de protección social.

Entre las principales demandas figura también una financiación “justa, suficiente y sostenible” para las asociaciones de esclerosis múltiple, consideradas fundamentales tanto en el acompañamiento desde el diagnóstico como en la prestación de servicios especializados.

Las entidades reclaman además un incremento de los recursos destinados a la investigación de nuevos tratamientos, con el objetivo de avanzar hacia la curación de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.

Otro de los puntos destacados del manifiesto es la exigencia de una rehabilitación integral, personalizada, gratuita y continuada en todas las comunidades autónomas, evitando desigualdades territoriales en el acceso a terapias y tratamientos.

En materia laboral, las asociaciones piden un mayor compromiso empresarial en la adaptación de los puestos de trabajo y en el cumplimiento de la cuota legal de contratación de personas con discapacidad.

El texto también pone el foco en las familias, principales cuidadoras de muchas personas con esclerosis múltiple, y reclama un refuerzo del apoyo por parte de las administraciones públicas.

Asimismo, se solicita una mayor implicación de la industria farmacéutica en la investigación y en el respaldo a las asociaciones de pacientes, además de impulsar campañas institucionales de información y sensibilización social sobre la enfermedad.

Las organizaciones firmantes concluyen reclamando una sociedad más accesible, inclusiva y comprometida con las necesidades de las personas con esclerosis múltiple.