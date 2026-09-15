La Asociación de Jubilados y Pensionistas Raval Universitari estrena sede propia

La Asociación de Jubilados y Pensionistas Raval Universitari cuenta ya con una sede propia después de más de 15 años reclamando un espacio adecuado para desarrollar su actividad y atender a las personas mayores de un barrio que supera los 10.000 habitantes.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha visitado este espacio, junto al presidente de la asociación, Enrique Molina; el expresidente y homenajeado, Vicente Herrera; el teniente de alcalde del distrito Oeste, Vicent Sales; la concejala de Gente Mayor, Clara Adsuara; y la directora de Enfermería de Atención Primaria, Graciela Alcaide. También han asistido presidentes y representantes de las asociaciones de mayores de Castellón.

La jornada ha estado amenizada por la Rondalla por Capote, que ha acompañado con su música este día especialmente significativo para los socios.

“Hoy no estamos hablando simplemente de unas llaves o de un local. Estamos hablando de una reivindicación histórica de los mayores del Raval Universitari, una reivindicación justa y necesaria que hoy, por fin, ha sido atendida como se merecen”, ha señalado la alcaldesa.

Carrasco ha añadido que “este local es también el resultado de escuchar a las asociaciones y dar respuesta a sus necesidades. Queremos que nuestros mayores sigan siendo protagonistas de Castellón, que tengan espacios para reunirse, aprender, compartir y participar activamente en la vida de la ciudad”.

La nueva sede dispone de un espacio amplio, diáfano y accesible y ya acoge una programación de mañana y tarde con talleres de Costura y Confección, Memoria, Baile, Gimnasia, Bisutería Artesanal, Tardeo Tecnológico y Manualidades, este último ofertado desde la Concejalía de Gente Mayor. La asociación contará además con charlas sanitarias dirigidas a las personas mayores, centradas en cuestiones relacionadas con la salud, la prevención y el bienestar.

Homenaje a Vicente Herrera

El encuentro ha incluido un homenaje a Vicente Herrera, expresidente de la asociación, por sus más de 15 años al frente de la entidad y por su dedicación a las personas mayores del Raval Universitari. Durante el acto ha recibido una placa de reconocimiento.

La alcaldesa ha agradecido su compromiso, su capacidad para trasladar las necesidades de los mayores del barrio y su contribución a mantener viva una asociación plenamente integrada en el tejido social de Castellón. También ha felicitado al actual presidente, Enrique Molina, por continuar esta labor.

Más acciones para la gente mayor

La puesta en marcha de esta sede se suma a las actuaciones del I Plan Municipal de Personas Mayores, que tiene entre sus prioridades el envejecimiento activo y la lucha contra la soledad no deseada. Entre ellas figura el programa Castellón Acompaña, cuyo proyecto piloto alcanzó un 98 % de satisfacción y que el Ayuntamiento trabaja para extender por toda la ciudad.

Además, el Ayuntamiento pondrá en marcha junto a la Universitat Jaume I el programa Castelló Conviu, una iniciativa de convivencia intergeneracional entre personas mayores que viven solas y jóvenes estudiantes que necesitan alojamiento. A ello se suma el convenio con la UNED para desarrollar desde octubre cursos y actividades formativas, culturales y de aprendizaje permanente dirigidas a personas mayores en el CEA.