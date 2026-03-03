INDUSTRIA CERÁMICA

ASCER se reúne en Bruselas con la Comisión Europea para abordar la transición climática de la cerámica

La patronal del sector cerámico traslada propuestas para mitigar el impacto de la Directiva EU ETS y preservar la competitividad

Onda Cero Castellón

Castellón |

Una delegación de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER), encabezada por su presidente, Ismael García Peris, se ha reunido este martes en Bruselas con Valvanera Ulargui, miembro del Gabinete de la Teresa Ribera, Vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva.

En el encuentro, celebrado en un clima constructivo, los representantes de ASCER trasladaron la situación que afronta la industria europea fabricante de baldosas cerámicas ante la aplicación de la Directiva EU ETS y el recorte de asignaciones gratuitas previsto para el periodo 2026-2030. Además, expusieron propuestas para mitigar el impacto de la normativa y garantizar la competitividad de un sector estratégico para la economía europea.

Según ASCER, la reunión refuerza la voluntad de colaboración institucional y anima al sector a continuar trabajando de forma coordinada para lograr una transición climática viable y competitiva.

