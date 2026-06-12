ASCER recibe la acreditación como Entidad Valenciana Socialmente Responsable

La Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER) ha recibido la acreditación como Entidad Valenciana Socialmente Responsable tras su inscripción en el Registro de Entidades Valencianas Socialmente Responsables (SIR), una iniciativa de la Generalitat Valenciana orientada a fomentar la sostenibilidad, la ética empresarial y la buena gobernanza.

La entrega de la acreditación ha corrido a cargo del director general de Economía de la Generalitat, Francisco Soria, en un acto en el que se ha puesto en valor el compromiso de las organizaciones valencianas con la integración de criterios sociales, ambientales y de buen gobierno en su actividad.

Con esta distinción, ASCER se sitúa entre las primeras asociaciones empresariales de la Comunitat Valenciana en obtener este reconocimiento, que tiene como objetivo impulsar modelos de gestión responsables que contribuyan al desarrollo sostenible desde las vertientes social, económica y medioambiental.

Desde la organización han valorado de forma positiva esta iniciativa del Consell, que busca promover una cultura empresarial basada en la responsabilidad social y la transparencia.

El presidente de ASCER, Ismael García Peris, ha destacado que esta acreditación “reconoce el trabajo que la asociación viene desarrollando desde hace años en ámbitos como la gobernanza, la transparencia y la responsabilidad social, y supone un estímulo para seguir avanzando en la mejora continua y en la generación de valor para nuestros asociados y para la sociedad”.