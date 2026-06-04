INDUSTRIA CERÁMICA

ASCER impulsa la promoción internacional de la cerámica española en Birmingham

Tile of Spain participa en ExpoTile de Birmingham para reforzar su presencia en un mercado que ya es el tercer destino de las exportaciones españolas de azulejo

Onda Cero Castellón

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ASCER impulsa la promoción internacional de la cerámica española en Birmingham
ASCER impulsa la promoción internacional de la cerámica española en Birmingham | ASCER

La cerámica española vuelve a exhibir su potencial en el mercado británico con la participación de siete empresas asociadas a ASCER en ExpoTile, la principal feria profesional del sector de revestimientos y pavimentos que se celebra este viernes en Birmingham.

Bajo la marca Tile of Spain, las firmas Adex, Baldocer, Decocer, Dune Cerámica, Estudio Cerámico, Etile y Peronda Group presentarán sus últimas colecciones y novedades ante distribuidores, prescriptores y profesionales del mercado británico.

La feria, organizada por The Tile Association (TTA), reúne cada año a fabricantes, distribuidores e instaladores de baldosas cerámicas de todo el Reino Unido y se ha consolidado como el principal escaparate del sector en este país. Además, el certamen coincide con la entrega de los TTA Awards, que reconocen la innovación y la excelencia empresarial dentro de la industria.

La participación en ExpoTile forma parte de la estrategia de internacionalización impulsada por ASCER para fortalecer la presencia de la cerámica española en Reino Unido, un mercado clave para el sector. Durante el primer trimestre de 2026, las exportaciones españolas de baldosas cerámicas al país británico alcanzaron los 47,4 millones de euros, un 3,7% más que en el mismo periodo del año anterior.

Con estas cifras, Reino Unido se mantiene como el tercer mercado de destino de las exportaciones de cerámica española, consolidando su relevancia para una industria que tiene en Castellón su principal centro productivo.

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