Arkadia Space desarrollará el sistema de propulsión del avión espacial VORTEX de Dassault

La empresa española Arkadia Space, con sede en el aeropuerto de Castellón, ha firmado un contrato con la compañía francesa Dassault Aviation para desarrollar y suministrar un sistema de propulsión destinado al demostrador VORTEX-D, un vehículo espacial reutilizable en fase de desarrollo. Este acuerdo sitúa a la firma con sede en Castellón en un programa estratégico europeo centrado en el transporte orbital y la exploración espacial.

El sistema de propulsión estará basado en los motores monopropelentes ARIEL de 250 newtons, que actuarán como sistema de control de reacción del vehículo durante las fases de mayor altitud. Este demostrador forma parte del programa VORTEX, cuyo objetivo es desarrollar un avión espacial capaz de operar en órbita y regresar a la Tierra mediante aterrizaje convencional en pista, combinando tecnologías avanzadas de aeronáutica y exploración espacial.

El contrato refuerza la posición de Arkadia Space dentro del sector aeroespacial europeo, tras la rápida evolución de su tecnología ARIEL, desarrollada en el marco de la Agencia Espacial Europea. La compañía prevé nuevos acuerdos en los próximos meses y continúa consolidándose como proveedor de sistemas de propulsión sostenible, con aplicaciones en satélites, lanzadores y futuras misiones espaciales.