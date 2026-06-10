ANFFECC reclama una revisión de las normas europeas de emisiones para la industria gasintensiva

Como venimos contando en Onda Cero, la Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos (ANFFECC) ha vuelto a reclamar una modificación de la normativa europea de emisiones, al considerar que los actuales criterios de referencia no se ajustan a la realidad tecnológica de la industria cerámica.

Este miércoles el secretario general de la patronal, Manuel Breva, ha vuelto a defender la necesidad de establecer un benchmark específico para aquellos sectores industriales que aún no disponen de tecnologías plenamente maduras para afrontar la descarbonización.

Breva ha explicado que la organización ha participado en la consulta pública abierta por la Unión Europea sobre esta materia y ha insistido en que el Gobierno de España debería respaldar esta propuesta.

Según ANFFECC, una revisión de estos criterios permitiría avanzar hacia una transición ecológica “lógica y realista”, evitando al mismo tiempo poner en riesgo la competitividad de industrias estratégicas como la cerámica y el sector azulejero.