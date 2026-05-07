Amplían fuera de la UE la búsqueda de un fugitivo por agresión sexual en Castellón

La Audiencia Provincial de Castellón ha ampliado al ámbito internacional y fuera de la Unión Europea la búsqueda de Vicente L.G., un hombre de 45 años condenado por agresión sexual y que no se presentó en el juzgado el pasado 9 de abril cuando debía ingresar en prisión.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la Audiencia Provincial ha dictado tanto orden de búsqueda y captura a nivel nacional como en el espacio Schengen, de la Unión Europea, y a nivel internacional.

Se trata de localizar a este hombre para que acuda ante la justicia después de que hace casi un mes no acudiera al juzgado donde debía presentarse para ingresar en prisión tras haber sido condenado a ocho años de cárcel por un delito de agresión sexual.

Tras no comparecer en el juzgado se dictó una primera orden de búsqueda, captura e ingreso en prisión, que ahora se ha ampliado al ámbito internacional.

La asociación SOS Desaparecidos difundió una foto del procesado con su descripción. En la misma se puede ver a hombre con gafas de sol y se explica que tiene 45 años, mide 1,85 metros, es de complexión atlética y tiene pelo castaño y ojos marrones.

La desaparición de este hombre ha generado revuelo en varias poblaciones valencianas, en algunas de las cuales, como en la Mancomunidad de Les Valls, se había difundido masivamente un mensaje donde se aseguraba haber visto al procesado cerca de un parque en Quartell, hechos que habían sido presuntamente denunciados ante la Guardia Civil. Los ayuntamientos de la zona desmintieron estos hechos y pidieron responsabilidad ante la difusión de bulos.