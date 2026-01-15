El alquiler en la provincia de Castellón sube un 9,6% en 2025, el mayor incremento de la Comunitat Valenciana

El precio de la vivienda en alquiler en la provincia de Castellón ha cerrado 2025 con un aumento interanual del 9,6%, el mayor de las tres provincias de la Comunitat Valenciana, según el informe “La vivienda en alquiler en España en el año 2025”, elaborado a partir del Índice Inmobiliario Fotocasa.

A pesar de encabezar el crecimiento porcentual, Castellón sigue siendo la provincia valenciana con el precio medio más bajo, situándose en 9,49 euros por metro cuadrado al mes, muy por debajo tanto de la media autonómica (13,65 €/m²) como de la nacional (14,21 €/m²).

Según explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, este comportamiento refleja un mercado con fuerte presión en determinados municipios costeros, mientras que el interior mantiene precios más moderados. “Castellón registra la subida más intensa de la Comunitat Valenciana, impulsada especialmente por la demanda en zonas turísticas y de segunda residencia, aunque sigue siendo una provincia con precios más accesibles que Alicante o Valencia”, señala.

Municipios de Castellón: fuertes subidas en la costa

El informe destaca que varios municipios castellonenses se encuentran entre los que más suben de toda la Comunitat. Es el caso de Moncofa, donde el precio del alquiler se ha disparado un 31,3%, una de las mayores subidas registradas en la Comunitat Valenciana. También sobresale Oropesa del Mar, con un incremento del 10,8%, confirmando la tendencia alcista en los municipios costeros.

En cuanto a precios absolutos, la mayoría de localidades de la provincia se mantienen por debajo de los 10 euros por metro cuadrado. Castellón de la Plana registra un precio medio de 9,53 €/m², mientras que Vila-real se sitúa en 7,58 €/m², Burriana en 7,32 €/m² y Vinaròs en 8,41 €/m². En Peñíscola, uno de los municipios turísticos más destacados, el precio alcanza los 9,50 €/m², todavía lejos de los máximos de otras zonas del litoral valenciano.

Castellón, crecimiento intenso pero precios contenidos

A nivel autonómico, la Comunitat Valenciana ha cerrado 2025 con una subida media del 6,7%, encadenando doce años consecutivos de incrementos. Sin embargo, Castellón destaca por combinar el mayor aumento anual con unos precios aún contenidos, lo que la convierte en una de las provincias más dinámicas en términos de evolución del alquiler.

El informe de Fotocasa apunta a que esta tendencia podría mantenerse si continúa la presión de la demanda en zonas costeras y bien comunicadas, en un contexto de oferta limitada. Mientras tanto, Castellón sigue posicionándose como una alternativa más asequible dentro del mercado valenciano, aunque con señales claras de encarecimiento progresivo.