Tres detenidos en Nules por el robo de cableado de cobre

La Guardia Civil ha detenido a tres personas por el robo de cableado de cobre en la localidad de Nules, donde fueron sorprendidas in fraganti mientras sustraían material de telecomunicaciones. En total, los agentes intervinieron 861 kilogramos de cableado de cobre de diferente diámetro, además de diversas herramientas empleadas para cometer el delito.

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de enero, después de que un vecino alertara telefónicamente al acuartelamiento de la Guardia Civil de Nules sobre la presencia de supuestos operarios de telefonía cuya actitud resultaba sospechosa. Gracias a esta colaboración ciudadana, una patrulla se desplazó hasta el lugar, donde comprobó cómo uno de los individuos cortaba el cableado desde el interior de una alcantarilla mientras otros dos lo cargaban en furgonetas de alquiler, mostrando una actitud evasiva ante la presencia policial.

Tras las comprobaciones pertinentes, los agentes procedieron a la detención de tres varones de 45, 36 y 27 años, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza. La actuación fue llevada a cabo por efectivos del Puesto de la Guardia Civil de Nules y los detenidos, junto con las diligencias instruidas, fueron puestos a disposición del juzgado de guardia. Desde la Guardia Civil se ha reiterado la importancia de la colaboración ciudadana para prevenir delitos que ponen en riesgo la seguridad y el patrimonio público.