Fallece el empresario Luis Batalla en Castellón, referente en el mundo empresarial de la Comunitat Valenciana

El empresario Luis Batalla ha fallecido en Castellón, según han confirmado fuentes cercanas a la familia. Su muerte ha causado una honda conmoción en el ámbito empresarial y social de la provincia, donde Batalla era una figura conocida y respetada por su trayectoria profesional y su vinculación con el desarrollo económico local. El empresario, que tenía 92 años ha fallecido tras una larga enfermedad.

Luis Batalla Romero, fallecía ayer domingo 11 de enero de 2026 tras una vida de trabajo dedicada a consolidar un proyecto empresarial de gran relevancia en la Comunidad Valenciana. Deja como legado un equipo en el que prevalecen los valores de cultura empresarial, sacrificio y esfuerzo, con una marcada vocación por el trabajo bien hecho.

Luis Batalla participó activamente en movimientos asociativos de la Comunidad Valenciana donde impulsó la proyección económica y social del territorio valenciano. Además, tomó un papel relevante con colaboraciones en universidades, fundaciones e instituciones sociales.

El actual grupo Simetría no se entiende sin los orígenes de éste en una pequeña constructora de Castellón, hace más de 85 años, y que se ha convertido en un grupo de referencia en la Comunidad Valenciana. Actualmente cuenta con una plantilla de más de 4.000 personas que trabajan para que el legado de esa pequeña empresa siga vivo.

Toda su familia agradece las muestras de cariño y condolencias recibidas desde la noticia de su fallecimiento.

A lo largo de su carrera, Luis Batalla, destacó por su impulso emprendedor y su compromiso con el tejido empresarial castellonense, participando en distintos proyectos que contribuyeron a la generación de empleo y a la dinamización de la economía provincial. Su labor fue reconocida tanto por compañeros del sector como por entidades e instituciones con las que colaboró a lo largo de los años. El fundador de LUBASA en 1974, inició su actividad con obra civil y construcción hasta convertirse en un grupo diversificado con diferentes ramas de negocio como materiales, servicios, concesiones y automoción.