Air Nostrum operará este verano vuelos directos entre Castellón y Palma

La compañía Air Nostrum, franquiciada de Iberia para vuelos regionales, retoma desde el 17 de julio la ruta estival entre los aeropuertos de Castellón y Palma, con conexiones los viernes y los domingos con aeronaves de 72 asientos.

Así lo ha comunicado este martes la compañía aérea, que ha detallado que la ruta estará operativa de nuevo este año en la temporada alta del verano, del 17 de julio al 30 de agosto, después de que ya funcionara en 2025.

Los vuelos a Mallorca desde el aeropuerto castellonense saldrán los viernes por la tarde y los domingos por la mañana y facilitarán una mayor conexión entre Baleares y la Comunitat Valenciana.

Los precios parten de los 37 euros por trayecto. Para los residentes de Baleares se puede adquirir desde los 16, por lo que la ida y vuelta puede comprarse por 32.