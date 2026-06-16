AFANIAS recibe los 10.000 euros recaudados en la VII edición del Vermut Solidario de Castellón

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha participado este martes en la entrega del cheque de 10.000 euros recaudados en la VII edición del Vermut Solidario a AFANIAS Castellón. En el acto también han estado presentes la concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara; el propietario del Bar del Mercat, Emilio Bonet; el gerente del Mercado Central, José Luis Hernández; y el presidente de AFANIAS, Héctor Redó.

La cantidad entregada procede de la última edición del Vermut Solidario, una iniciativa impulsada por el Bar del Mercat con motivo de su 54 aniversario y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Castellón.

Durante el acto, Carrasco ha destacado la respuesta de la ciudadanía y ha señalado que la recaudación refleja "el cariño, la generosidad y el compromiso de una ciudad que sabe estar al lado de quienes más lo necesitan".

El evento solidario se celebró en la plaza Mayor y contó con una programación musical y actividades que congregaron a numerosos asistentes, contribuyendo además a la dinamización del centro de la ciudad.

La alcaldesa también ha puesto en valor la trayectoria de AFANIAS, entidad que desde hace más de seis décadas trabaja en la atención y apoyo a personas con discapacidad intelectual y sus familias en Castellón.