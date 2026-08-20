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El aeropuerto de Castellón supera las 8.500 operaciones hasta julio

El aeropuerto de Castellón ha registrado 8.535 operaciones entre enero y julio, un 14 % más que en el mismo periodo del año pasado y la mejor cifra para estos siete meses desde su puesta en marcha.

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El incremento de la actividad se ha intensificado durante el verano, con junio y julio como los meses con más movimientos de aeronaves de toda la trayectoria del aeropuerto. En concreto, se contabilizaron 1.580 operaciones en junio y 1.562 en julio. Estos datos incluyen vuelos regulares y chárter, además de operaciones de escuelas de vuelo, aviación privada, entrenamiento y mantenimiento.

La directora general de Aerocas, Raquel París, destaca que la coexistencia de diferentes tipos de tráfico demuestra la versatilidad de las instalaciones y su capacidad para atender las necesidades de distintos segmentos de la industria aérea. Según ha señalado, la evolución de las operaciones apunta a que este año podría superarse el récord registrado en 2025, cuando se alcanzaron 12.401 movimientos.

El aeropuerto también ha registrado cifras récord de pasajeros entre enero y julio, con 197.256 viajeros, un 11,6 % más que el año anterior. Solo en julio pasaron por las instalaciones 49.250 pasajeros, el mejor dato mensual de la historia del aeropuerto de Castellón.

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