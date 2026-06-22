El aeropuerto de Castellón activa una nueva operativa chárter que atraerá hasta 2.700 turistas eslovacos este verano

El aeropuerto de Castellón ha recibido el primer vuelo de la nueva operativa chárter impulsada por Introducing Castellón, que permitirá la llegada de hasta 2.700 turistas eslovacos a la provincia durante la temporada estival.

La directora general de Aerocas, Raquel París, ha destacado la importancia de esta puesta en marcha, subrayando que uno de los objetivos del aeropuerto es contribuir al desarrollo del turismo mediante la conexión con mercados emisores internacionales.

Esta operativa conecta los aeropuertos de Bratislava y Castellón durante 15 semanas, entre el 22 de junio y el 28 de septiembre, con una frecuencia de un vuelo semanal. La previsión es que estos vuelos faciliten la llegada de miles de visitantes eslovacos que contratarán paquetes turísticos con estancia en hoteles de la provincia.

La iniciativa es posible gracias al acuerdo entre Introducing Castellón y el operador checo DER Touristik, encargado de comercializar los paquetes de vuelo más alojamiento.

Además, el aeropuerto de Castellón ha cerrado otra programación chárter a medio plazo que permitirá la llegada de unos 11.000 turistas austriacos entre 2027 y 2028, con destino principal en hoteles de Peñíscola.

Esta segunda operativa está vinculada al programa Senioren Reisen Austria, gestionado en España por la compañía Iristour, y contempla un total de 54 vuelos de llegada previstos en primavera. Esta planificación busca favorecer la desestacionalización del turismo en la provincia, adelantando la llegada de visitantes antes del inicio de la temporada alta de verano.