El aeropuerto de Castellón acogerá un nuevo centro de pintura aeronáutica con una inversión de más de 10 millones

El aeropuerto de Castellón y la empresa Aeronáutica Gestión han alcanzado un acuerdo para la construcción de un hangar doble de pintura aeronáutica destinado a aviación comercial y privada. El proyecto supondrá una inversión superior a los 10 millones de euros y la creación de hasta 85 puestos de trabajo directos.

La nueva instalación se ubicará en la plataforma industrial del aeropuerto y ocupará una superficie de unos 6.000 metros cuadrados. Contará con un hangar de última generación preparado para dar servicio tanto a aviación ejecutiva como a aeronaves comerciales de fuselaje estrecho, como los Airbus A320 y Boeing B737.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha mantenido una reunión con el CEO de Aeronáutica Gestión, José Capilla, en la que se han detallado las características del proyecto. En el encuentro también han participado responsables de Aerocas y de la Generalitat.

Martínez Mus ha destacado que esta inversión refuerza la estrategia de diversificación del aeropuerto y su objetivo de convertirse en un hub industrial aeronáutico. Además, ha subrayado que permitirá la creación de empleo cualificado y contribuirá a la dinamización económica del territorio.

Por su parte, el CEO de Aeronáutica Gestión, José Capilla, ha señalado que la elección de Castellón responde a su ubicación estratégica en el arco mediterráneo, su potencial de crecimiento y el apoyo institucional recibido. La compañía prevé iniciar las obras este año y que la instalación entre en funcionamiento en el primer semestre de 2027.

Aeronáutica Gestión también contempla en fases posteriores ampliar su actividad en Castellón con nuevos servicios de interiores y limpieza técnica de aeronaves, así como la puesta en marcha de un centro de formación especializado en pintura aeronáutica.

La empresa, fundada en 1997 y con sede en Madrid, está especializada en mantenimiento e ingeniería de interiores aeronáuticos y presta servicios a operadores de toda Europa.