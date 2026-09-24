adComunica celebra sus 20 años con una gala y la entrega de sus premios en Bellver Blue Tech Zone

La Asociación para el Desarrollo de la Comunicación, adComunica, celebrará el próximo 29 de septiembre su vigésimo aniversario con un encuentro en Bellver Blue Tech Zone, en Oropesa del Mar.

La cita contará con la colaboración de la Generalitat Valenciana, la Diputación de Castellón, el Ayuntamiento de Oropesa del Mar, Bellver Blue Tech Zone y Fundación Azul Marino.

El encuentro será presentado por Lorena Berzosa y Sandra Sandalinas y contará con la actuación musical de la cantante Bárbara Breva. La organización ha elegido para la celebración un espacio situado junto al Mediterráneo, donde los asistentes podrán participar en una jornada dedicada a la comunicación y al sector profesional.

Durante el evento también se ofrecerá una experiencia de tecnología inmersiva 360º en la sala Vortex y los asistentes podrán conocer la labor de recuperación de tortugas y los laboratorios del centro.

Entrega de los premios de comunicación

La gala servirá además para entregar los galardones anuales de comunicación de adComunica.

El premio a la Trayectoria en Comunicación ha sido concedido a PortCastelló, cuyos representantes recogerán el reconocimiento durante el acto.

El Premio Rafael López Lita de Nuevas Iniciativas de Comunicación corresponde al Torneo Primer Toque.

Por su parte, el galardón al Mejor Proyecto Empresarial ha recaído ex aequo en Hilo Conductor, iniciativa de Rosa García Llobat, y Masía Creativa, de Laia Chiva, Marina Perfecto y Marta Chiva.

El Premio Paco Pascual de Periodismo será para el periodista Daniel Vicente, redactor de El Mundo-Castellón al Día.

Finalmente, el premio al artículo con mayor repercusión de los publicados en la revista científica adComunica se concederá a Nerea Benítez-Aranda, Alejandro Carbonell-Alcocer y Manuel Gertrudix, de la Universidad Rey Juan Carlos, por el artículo Alfabetización mediática para la Generación Z desde una perspectiva informativa local: formatos innovadores mediante comunicación inmersiva, publicado en el número 29 de la revista.

Un espacio dedicado a la innovación y la conservación

Bellver Blue Tech Zone está situado entre Benicàssim y Oropesa del Mar y combina actividades vinculadas al bienestar, la innovación y la naturaleza.

En este espacio se encuentra también el Centro de Conservación de Especies Marinas, gestionado por la Fundación Azul Marino en colaboración con la Fundación Oceanogràfic. El centro trabaja en la atención y monitorización de ejemplares de fauna marina amenazada antes de su devolución al mar.

La Fundación Azul Marino desarrolla además actividades relacionadas con la conservación de las especies marinas y la educación ambiental en la provincia de Castellón.

Dos décadas de adComunica

La Asociación para el Desarrollo de la Comunicación es una entidad sin ánimo de lucro promovida por profesores universitarios, directores de comunicación de empresas privadas y directivos de medios de comunicación de Castellón.

Desde su creación, la asociación trabaja en el fomento y desarrollo de la comunicación en sus diferentes ámbitos. Su vigésimo aniversario reunirá a profesionales del sector en una jornada que combinará la celebración, el reconocimiento a distintas iniciativas y el intercambio de experiencias.