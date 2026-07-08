El 72,25% de los estudiantes aprueba la convocatoria extraordinaria de la PAU en la UJI

El 72,25% de los estudiantes que se presentaron a la convocatoria extraordinaria de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en la Universitat Jaume I ha superado los exámenes celebrados entre el 30 de junio y el 2 de julio.

En total, 328 de los 454 alumnos que realizaron la fase obligatoria han obtenido la calificación de apto. La nota media de esta convocatoria ha sido de 6,112.

La UJI ha informado además de que las solicitudes de revisión de exámenes podrán presentarse los días 8, 9 y 10 de julio, hasta las 14.00 horas.