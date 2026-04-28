El Villarreal quiere firmar una temporada de récord

La victoria ante el Celta de Vigo (2-1) en esta pasada jornada liguera, acerca al Villarreal de un forma prácticamente definitiva a sus objetivos. Especialmente al primero y principal, que no es otro que certificar una clasificación para Liga de Campeones que está a tan sólo un punto de ser matemática. Igualmente la tercera plaza, al superar al Atlético en cinco puntos, también está un poco más cerca para los azulejeros.

Pero con los objetivos prioritarios cerca de certificarse, hay otros retos que motivan a los de La Plana para no bajar el ritmo en esta recta final de competición. Y uno de ellos es que la presente pase a la historia como la temporada con más puntos en Liga, un reto posible desde el punto de vista matemático pero que obligaría a una recta final prácticamente inmaculada para los intereses vila-realenses.

Con 65 puntos el equipo de Marcelino está a doce de igualar los registros de la campaña 2007/08, cuando con el chileno Pellegrini en el banquillo los amarillos alcanzaron los 77 puntos y el subcampeonato liguero. Aquel equipo estaba liderado por futbolista de la talla de Cazorla, Marcos Senna, Pires o Giuseppe Rossi. Desde entonces ninguna otra plantilla del Villarreal ha llegado a dicho registros de puntuación, reto que ahora afronta la actual.

A falta de tan sólo cinco jornadas por disputar, las cuentas son tan fáciles de hacer como difíciles de conseguir: el pleno supone alcanzar los 80 puntos, toda vez que cuatro victorias y un empate supondrían 78, cifra que también significaría mejorar la marca histórica. De la misma forma con cuatro victorias y tan sólo una derrota igualarían el citado registro.

Para superar el reto el conjunto de la Plana deberá afrontar tres partidos como local ante Levante, Sevilla y Atlético de Madrid y las visitas a Mallorca y Vallecas para medirse al Rayo.