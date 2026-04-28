El Castellón es una máquina goleadora

Tras los tres goles anotados este pasado fin de semana por Alex Calatrava en la Rosaleda ante el Málaga, el CD Castellón esta cerca de conseguir un nuevo récord. Y es que el equipo albinegro protagoniza ya su tercera temporada con más goles anotados en el fútbol profesional en sus casi 104 años de historia, cuando aún le quedan cinco partidos para acabar la fase regular en la Liga Hypermotion.

El equipo 'orellut' ha logrado marcar hasta ahora 64 tantos, una cifra que se sitúa más alta en sus participaciones en Primera y Segunda división. Está a solo tres tantos de igualar su temporada con mayor número de goles marcados.

Con los tres goles que Álex Calatrava marcó en la victoria en Málaga (2-3), el Castellón iguala los conseguidos en la campaña 1940-41, se queda a solo uno de los que materializó el pasado año y tiene a su alcance el poder alcanzar e incluso superar los conseguidos en la 1953-54, cuando consiguió 67, según los datos recogidos por el historiador Guillermo Viciano.

En todas esas temporadas, al igual que en la actual, los albinegros militaron en la categoría de plata y, ahora, puede fijar un nuevo récord ya que por delante todavía tiene cinco partidos ante Córdoba, Ceuta, Cádiz, Huesca y Eibar.

El Castellón marca una media de 1,72 goles por partido, un promedio que se eleva a 2,1 tantos por choque en el estadio Sky Castalia, donde aún tiene que jugar ante Córdoba, Cádiz y Eibar en un tramo final en el que pugna por el ascenso directo a Primera división, del que le separan tres puntos, o al menos en la clasificación para la promoción.