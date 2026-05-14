El Villarreal desperdicia un 2-0 en casa 8 años y medio después ante el mismo rival

El Villarreal, que perdió ante el Sevilla por 2-3 en La Cerámica en Liga, se dejó remontar dos goles como local para acabar sucumbiendo ocho años y medio después del último precedente, que también se produjo ante el conjunto andaluz.

El conjunto amarillo se había adelantado en el marcador con los goles de Gerard Moreno y Mikautadze pero ante del descanso Oso y Kike Salas y en la reanudación Akor Adams le dieron la vuelta al marcador.

Una ventaja de este tipo no la desperdiciaba el Villarreal desde que el pasado 26 de noviembre de 2017 también el Sevilla le hiciera lo mismo al superar Lenglet, Franco Vázquez y Ever Banega, de penalti, los dos tantos iniciales de Bakambu y Bacca.

Una circunstancia que se ha dado en otras dos ocasiones en el estadio de La Cerámica ante Barcelona y Real Madrid. El conjunto blanco se impuso por 2-3 en la temporada 2016-2017; mientras que los azulgrana vencieron por idéntico marcador en la 2013-2014.