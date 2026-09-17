El Villarreal busca su primera alegría de la temporada

El Villarreal quiere encontrar un punto de inflexión en su visita frente al Málaga y lograr una victoria que tranquilice los ánimos en el equipo después de la sequía de triunfos de los seis primeros partidos oficiales.

El Málaga, que tampoco ha ganado en este arranque de competición, solo ha perdido frente a dos 'grandes', Atlético de Madrid y Real Madrid, y ha empatado los dos últimos encuentros que ha disputado. En el más reciente, se ha llevado un meritorio empate en el feudo del Celta.

Juan Foyth es baja en un equipo que contará con cambios en el once respecto al choque frente al Betis por aquello de las rotaciones, por lo que jugadores como Alex Freeman, Nathan Saliba, Sergi Cardona y Ayoze Pérez podrían tener su oportunidad en el once inicial.