El Villarreal busca estrenarse ante el poderoso City

El Villarreal afronta uno de los partidos más complicados que se le presumen en esta primera fase de Liga de Campeones, y lo hace con la presión añadida que representa el no haber logrado todavía la victoria tras las dos primeras jornadas. El rival no es el más propicio para romper la racha, pero es lo que tiene la Champions y Marcelino lo dejó claro en la previa: “Disfrutaremos de la Champions sufriendo ante el City”. Si se juega es para vivir este tipo de encuentros.

Los amarillos sabían desde el principio que el calendario no les era propicio y que los primeros partidos podían ser una losa con la que posteriormente tendría que cargar. Tras la inmerecida derrota en Londres en cancha del Tottenham y el empate “in extremis” en casa ante la Juve, la visita de los “cityzens” pone fin adicha cuesta por escalar antes de medirse a una serie de partidos (Pafos, Kobenhavn, Ajax) donde les será de obligado cumplimiento sumar muchos puntos para continuar vivos en la competición. Eso sí, hasta entonces, cualquier victoria sería un paso al frente muy importante para las opciones castellonenses.

Marcelino apostará por toda su artillería tras dar descanso en el once de la pasada jornada liguera a varios de sus habituales titulares. Cardona, Mouriño, Partey, Gueyé, Pépé y Mikautadze regresarán a la titularidad tras no jugar de inicio ante el Betis. Con la incógnita de si Arnau Tenas seguirá siendo el elegido bajo palos o regresará el brasileño Luiz Junior, el técnico asturiano apostará por un equipo fuerte en el centro del campo, con un trivote que compense la línea de creación inglesa. A partir de ahí, la velocidad de la tripleta atacante formada por Buchanan, Pépé y Mikautadze, será toda una declaración de intenciones de la claraapuesta castellonense para tratar de cazar al conjunto de Pep Guardiola.

La plantilla castellonense se ha convencido de que la primera mitad firmada ante la Juve es el camino a seguir. Concentrados en defensa y peligrosos en las transiciones, los castellonenses tuvieron en su mano sentenciar a los italianos durante un primer acto primoroso donde la dupla formada por Pépé y Mikautade tuvo en jaque a la defensa transalpina. Precisamente de la perfecta recuperación del escurridizo delantero georgiano, quien no jugó ante el Betis al arrastrar algunas molestias de su paso por la selección, dependen muchas de las opciones azulejeras.