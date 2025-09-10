El pasado más reciente amenaza Castalia

El CD Castellón quiere evitar que este fin de semana se haga bueno aquello de que no hay peor que cuña que la de la misma madera. Y la visita de un Ceuta plagado de ex futbolistas a Castalia este próximo domingo(18:30 h), se presenta como la peor amenaza en ese sentido para los de la capital de La Plana

Lo cierto es que es muy poco usual que hasta seis exfutbolistas de un equipo, regresen de un atacada y con un mismo rival. Y eso es lo que sucederá con la visita del Ceuta en esta próxima jornada. Y ,además y en muchos casos, se trata de jugadores que dejaron huella en el conjunto albinegro. Cuatro de esos jugadores formaron parte de plantillas con las que el club de Castalia consiguió el ascenso a Segunda división.

En la temporada 2019/20 , el maño Rubén Díez era una pieza clave en el centro del campo albinegro . Además el atacante Juanto Ortuño, fue el autor del gol que dio el ascenso al Castellón. De la misma firma en el ascenso más reciente y como campeón del grupo I de Primera RFEF en la temporada 2023/25, el equipo castellonense contaba en sus filas con el lateral Manu Sánchez y el centrocampista Cristian Rodríguez.

Además Kialy Abdoul Koné jugó dos años, entre 2021 y 2023, con el Castellón en Primera RFEF y el galo Yann Bodiger defendió los colores albinegros en la segunda mitad de la temporada 2020/21 en la que el equipo acabó descendiendo en Segunda división