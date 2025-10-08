Pablo Santiago regresa a Eibar con la intención de mantener la racha albinegra

El de este domingo (16:15h, Ipurua), no será un partido más para Pablo Santiago. El extremo albinegro regresa a casa, no en vano es natural de Eibar, donde los albinegros jugarán esta próxima jornada y donde buscarán mantener la excelente dinámica que les acompaña desde la llegada de Pablo Hernández al banquillo.

Formado en las inferiores del Eibar, el hoy jugador del CD Castellón pasó al Barakaldo desde el filial del cuadro armero sin dar el salto definitivo al primer equipo. Tras triunfar en estos últimos, llegó este verano al CD Castellón. Al ser cuestionado este miércoles por si es algo más que un partido para él por enfrentarse al equipo de su ciudad natal, Pablo admitió: «Será un partido especial en el que estará mi familia y mis amigos. Tengo ganas de ir allí».

El futbolista vasco es consciente de la dificultad del partido, pero se muestra confiado en el gran momento de su equipo: "Ipurúa es un fortín para ellos, pero vamos allí a imponer nuestro fútbol, ser valientes, atrevidos y a por los tres puntos. Va a ser un encuentro muy difícil. Se hacen muy fuertes en casa. Son un equipo con mucha garra, mucho trabajo, muy bien plantados y con una idea muy clara", dijo