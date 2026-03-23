CD CASTELLÓN

Pablo Hernández: "Queremos ganar y jugando bien"

El entrenador del Castellón quiere cerrar a lo grande la mala racha de resultados de su equipo

ondacero.es

Castellón |

Pablo Hernández
Pablo Hernández | CD Castellón

El entrenador del Castellón, Pablo Hernández, aseguró que tras tres derrotas seguidas ve al equipo "comprometido y con ganas de terminar con la dinámica negativa" en el encuentro de este lunes ante la Cultural Leonesa. "No podemos estar contentos", dijo en la rueda de prensa previa, en la que sí que dijo que el vestuario está "unido" y quiere la victoria para "sumar de tres y recuperar la confianza" y sin renunciar a su filosofía. "Queremos ganar y jugando bien", afirmó. "Los errores nos han penalizado, pero el equipo sigue haciendo muchas cosas bien", resaltó el técnico.

El entrenador castellonense habló de las bajas de Brian Cipenga y Awer Mabil, convocados con sus selecciones, Congo y Australia, y que se perderán tres partidos, uno más que internacionales de otros clubes, como ya le ocurrió al equipo. "Otra vez nos toca perder un partido más que el resto. No es justo, pero tenemos que acatar las normas. Los perjudicados vamos a ser nosotros", resaltó.

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