Un mes de octubre importante para el Castellón... y para Pablo Hernández

El Castellón inicia un mes de octubre importante de cara a su futuro, ya que disputa cuatro partidos de Liga que pueden confirmar su tendencia al alza y uno de Copa, en su debut en esta competición.

Además, el equipo albinegro conocerá este mes el nombre del entrenador que estará en su banquillo de forma estable. Pablo Hernández, actual interino, aspira a ser el elegido después del gran rendimiento que ha obtenido de su equipo en los dos partidos que lleva dirigidos.

El Castellón arrancará el mes con un partido frente al Sporting de Gijón este domingo, en su regreso al SkyFi Castalia. Después visitará al Eibar el 12 de octubre y completará su lista de encuentros ligueros ante Albacete y Almería.

Los orelluts finalizarán el mes jugando la primera eliminatoria de Copa del Rey ante un rival de inferior categoría pendiente de conocerse.