Marcelino quiere romper la mala racha de Mestalla

El Villarreal llega a Mestalla tras cuatro partidos sin conocer la victoria ya para jugar en el estadio donde más le ha costado ganar en la última década. Precisamente la última victoria amarilla llegó con Marcelino en el banquillo valencianista. El técnico asturiano afirma que esperará la evolución de las molestias de “dos o tres” futbolistas antes de decidir el once

Volver a ganar: “Hay que diferenciar competiciones y centrarnos en la liga porque el próximo partido de Champions nos queda muy lejos. Llega un partido atractivo, venimos de un empate en casa y queremos volver a ganar. Es un partido complicado en un campo que no se nos da bien en las últimas temporadas. Tenemos que salir fortalecidos tras jugar ante un grandísimo equipo donde en la segunda mitad y con un resultado adverso demostramos que podemos hacer muchas cosas”

Análisis del Valencia: “Conozco mejor al estadio que al Valencia actual, porque en la vorágine que estamos metidos no hay mucho tiempo para analizar al rival. Lo hemos hecho tras el City. Juega de forma similar a nosotros, con estructuras ofensivas y defensivas similares. Inicia bien los partidos y ha logrado dos victorias en casa ante rivales complicados. Es un derbi y hay un componente de dificultad añadido por el componente emocional. Son verticales y hay que tener precaución con los inicios, en lo que estamos teniendo dificultades”

Tipo de partido que espera: “Es complicado porque es el Valencia y tiene buenos futbolistas. No está en Europa, donde está acostumbrado, pero tiene nivel. Es sólido, atrás tiene buenos jugadores, en el medio campo también porque se ha quedado Javi Guerra y han hecho incorporaciones, y arriba velocidad. Y tiene una identidad que le ha dado su entrenador, que el año pasado modificó una situación complicada. Ha tenido un inicio que no ha sido el esperado, pero va a ponernos en dificultad porque es un equipo bien armado y con buenos jugadores”

Se les atraganta Mestalla: “No sé qué decir. En los dos últimos que he estado allí con el Villarreal y hace dos años nos pasaron por encima. Nos ganaron 3-1 con una superioridad clarísima. El año pasado fue igualado, pero jugamos media hora con diez cuando parecía que éramos superiores. El Villarreal no gana en Valencia desde un día en el que yo estaba en el otro banquillo y que es mejor no recordar. O sí, porque afortunadamente estoy aquí y podría no estar. Cuando más sucede una cosa en una dirección más cerca estar de suceder la contraria. Estamos capacitados para ganar allí”

Como juega el Valencia: “Juegan bien, tiene similitud con nosotros. Si pueden inician con juego combinativo. Ante bloques medios se posiciona con bastante gente por delante del balón y tiene buen contraataque. Defienden bien con la participación de todos sus jugadores en esas tareas. Es un equipo identificable, con automatismos claros porque hay un buen trabajo detrás”

Importante estar arriba: “Doy muchísima importancia al llegar entre los cuatro primeros las diez primeras jornadas porque el calendario ha sido muy exigente y ahora tenemos Mestalla. Y además tenemos la Champions, que es una dificultad añadida. Convivir con ello y ser solvente en Liga es para estar muy satisfecho. Me provocaba cierta impaciencia ver nuestra respuesta, pero hay que seguir por ese camino. Hay que saber que la liga es determinante. Ojalá podamos ganar y conservar ese tercer puesto. Hay que ir paso a paso porque todo se puede cambiar. El año pasado en diciembre sacamos dos puntos de 18 cuando llegaron las lesiones. El otro día competimos ante el Betis, dimos la cara ante el City en la segunda mitad. Indica que estamos bien"