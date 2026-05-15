Marce pasa del morbo antes del duelo ante el Rayo de Íñigo

El Villarreal jugará en Vallecas este fin de semana con la tercera plaza de la Liga en juego y dependiendo de ellos mismos para conseguirlo. Los focos mediáticos, eso sí, apuntarán a los banquillos ya que enfrente estará el técnico que dirigirá al equipo amarillo la próxima temporada: Íñigo Pérez. Marcelino afirmó que está al margen del “morbo” que esta situación pueda suscitar.

El foco en los banquillos:“Lo valoro como cualquier otro partido. El morbo para mí no existe. El juego está en el campo. Los entrenadores somos los que estamos en los banquillos El banquillo de Vallecas está muy ajustado, así pegadito en la banda. Son 11 contra 11, penúltima jornada, todos maravilloso”

Apostará por rotaciones: “Sí, seguimos con esa idea. A las alturas de competición que estamos y con prácticamente todo conseguido, y la ilusión de quedar terceros, y tres partidos en una semana, lo lógico es que haya cambios”.

Puntos perdidos con el Sevilla: “Siempre que juegas un partido tienes la ilusión de ganar. Se nos puso en la dirección correcta con el 2-0, pero a partir de ahí no tuvimos el ritmo que nos exigía el rival. Puede ser que la necesidad con la que venía el Sevilla haya podido con la nuestra. Es verdad que el 2-0 parecía que iba a desembocar en otro desenlace, pero en el fútbol tienes que estar al cien por cien. Quizás nos faltó algo”.

Sobre el Rayo: “Me parece que con el resultado del partido del Girona, están salvados. Lo que está claro es que hay una cantidad de equipos que están luchando por el descenso, que hace años que no vemos. Tres equipos empatados a 39, enfrentamientos directos… Está duro y para todos los equipos va a ser una situación estresante. El Rayo creo que está salvado. Y darles la enhorabuena porque van a jugar una final europea. Vamos a un campo muy complicado, donde han perdido creo que solo 2 goles, donde encajan muy poco. El partido allí y el campo te exige mucho, donde hay que estar muy bien para ganar. Es el tercero equipo que menos goles encaja en su campo".

Ilusión por la tercera plaza: “Es una ilusión y estamos ahí. Quieras o no también influye que hemos conseguido el objetivo ya varias jornadas antes. Nuestra ambición es ser lo más exigentes posibles con nuestro rendimiento. Yo no tengo ninguna queja de la actitud del equipo del partido contra el Sevilla, y con esa idea iremos a Vallecas. Y en el peor de los casos, aún iríamos dependiendo de nosotros mismos en la última jornada”.

Dependen de sí mismos “Veo el margen de que dependemos de nosotros. Cuando un equipo depende de sí mismo, está en mejor posición. Nosotros, en función de los resultados de esta jornada, podemos definir ya la tercera posición. Y sino a la otra semana. Ahora mismo dependemos de nuestro resultado y de lo que haga el rival”.