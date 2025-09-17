Johan Plat, cuarto entrenador destituido en la era Voulgaris

La destitución de Johan Plat como entrenador del CD Castellón es la cuarta que realiza el empresario greco-canadiense Bob Voulgaris desde que asumió la presidencia del club en el verano de 2022, sin contabilizar aquellos que de forma interina han dirigido al primer equipo.

Plat, que fue destituido este martes, dirigió 24 partidos en el Castellón desde el mes de enero, que se saldaron con diez derrotas, ocho empates y cuatro victorias.

El técnico neerlandés ascendió a máximo responsable del equipo castellonense tras el despido de su compatriota Dick Schreuder, del que era su ayudante y que estuvo temporada y media al frente del Castellón, siendo el único entrenador de la etapa de Voulgaris que ha dirigido al conjunto durante una temporada completa, llegando a conseguir el ascenso a la Liga Hypermotion desde Primera RFEF en la 2023/24.

La campaña anterior la finalizó Albert Rudé tras llegar en enero y alcanzar la final de la promoción de ascenso cayendo en el partido definitivo. Una temporada que inició Rubén Torrecilla y que fue destituido antes de las vacaciones de Navidad, cuando el equipo perdió el liderato del grupo II de Primera RFEF, aunque llegó de la mano del anterior presidente, Vicente Montesinos.