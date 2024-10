Ilias se exige más

Ilias Akhomach está gozando de protagonismo en el Villarreal esta temporada. Las lesiones están abriendo el abanico de oportunidades para muchos futbolistas del plantel y el hispano marroquí está siendo uno de los beneficiados en este sentido . Pese a ello, el joven extremo no se muestra totalmente satisfecho con su rendimiento.

En la que es su segunda temporada en el primer equipo amarillo, el habilidoso futbolista quiere dar un paso al frente para convertirse en un jugador importante. Es por ello que se exige más: "No creo que sea un mal comienzo de temporada mío, pero sé que puedo dar muchísimo más. Creo que puedo ayudar mucho en el campo al equipo, por lo que voy siempre intentando trabajar cada día a tope para mejorar los defectos y ayudar al equipo", indicó en declaraciones al club.

El internacional marroquí, que vivió un verano especial en el que conquistó el bronce olímpico con su país, ha participado hasta la fecha de nueve partidos. De ellos en cinco ha sido titular. La pasada temporada participó de 39 partidos oficiales y anotó cuatro goles.

Cabe recordar que este pasado verano el futbolista descartó ofertas astronómicas del fútbol árabe para continuar en el Villarreal como él mismo confirmaba recientemente: "Yo tengo las ideas claras. Salí de Barcelona para venir aquí y triunfar en el Villarreal. He tenido ofertas que había que escuchar porque son sorprendentes, pero como digo tengo las ideas muy claras y pasan por quedarme aquí y triunfar en Vila-real"

El extremo, que parte con opciones de ser titular el próximo fin de semana en Valladolid, aseguró que las posibles bajas que arrastre el equipo amarillo no serán excusa: "Estamos teniendo bajas, pero esto es fútbol y no hay excusa. Si se sale un jugador por lesión, tiene que haber otro jugador preparado para cualquier cosa. No creo que sea una excusa ni mucho menos, ya que tenemos muchos jugadores en plantilla que podemos dar el cien por cien".