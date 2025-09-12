La Ciudad Deportiva del CD Castellón llevará el nombre de Globeenergy

La Ciudad Deportiva del CD Castellón, el gran proyecto de Bob Voulgaris desde su llegada a la capital de La Plana, llevará el nombre de la empresa Globeenergy, uno de los principales apoyos económicos de la entidad en estas últimas temporadas. Según reza el comunicado del club esta colaboración marca "un hito para ambas entidades y supone la cuarta temporada de vinculación".

El mandatario albinegro ya dejó claro cuando se presentó el proyecto de la ambiciosa infraestructura, que con ella se abrían nuevas de patrocinio buena la entidad. De esta forma se ha seguido la línea emprendida con el estadio , renombrado Skyfi Castalia desde la pasada campaña

Globeenergy es una empresa, comercializadora de energía, especializada en renovables, autoconsumo, proyectos de eficiencia energética, además cuenta con fabricación propia de cargadores de vehículos eléctricos. Con una clara vocación tecnológica y un firme compromiso con el medio ambiente, impulsa iniciativas que permiten a familias, empresas e instituciones reducir su impacto ambiental y avanzar hacia un modelo energético más limpio y responsable. Además, es una empresa castellonense con sede en Onda.

Alberto González: Esta alianza nos ayuda a crecer dentro y fuera del terreno de juego, con un socio que comparte nuestros valores de esfuerzo, innovación y sostenibilidad»

Alberto González, director general del CD Castellón, destacó: «Para nuestro club es un orgullo vincular la Ciudad Deportiva a una empresa que representa el futuro de la energía. Esta alianza nos ayuda a crecer dentro y fuera del terreno de juego, con un socio que comparte nuestros valores de esfuerzo, innovación y sostenibilidad».

Roberto Peris: Que la Ciudad Deportiva del CD Castellón lleve nuestro nombre es un honor y una enorme responsabilidad. Queremos que este acuerdo sea un reflejo de nuestro compromiso con el deporte, provincia y futuro más sostenible

Por su parte, Roberto Peris, CEO de Globeenergy, recalcó: «Que la Ciudad Deportiva del CD Castellón lleve nuestro nombre es un honor y una enorme responsabilidad. Queremos que este acuerdo sea un reflejo de nuestro compromiso con el deporte, con la provincia y con un futuro energético más sostenible. Estamos convencidos de que esta unión será duradera y muy positiva para ambas partes».