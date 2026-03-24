El CD Castellón se mantiene en playoff pero necesita reaccionar

El Castellón vio como volaban dos puntos de Castalia prácticamente sobre la hora tras empatar a uno ante la Cultural Leonesa ymerced a un más que polémico penalti (que ninguna imagen del VAR sirvió para confirmar de forma clara). Un punto que, como mal menor, permite que los de la capital de La Plana se mantengan en puestos de playoff. Pero, de la misma forma, no sirve para maquillar el bache futbolístico por el que pasa el conjunto albinegro.

Con 50 puntos los castellonenses superan, gracias al gol average, al Burgos y se mantienen en las plazas de privilegio del campeonato. Un resultado que, en parte, frena la caída tras tres derrotas consecutivas pero que no sirve para reencontrarse con la victoria. Y es que con esta son cinco las jornadas consecutivas sin sumar tres puntos de una tacada.

Un bache de resultados que está emparejado con las sensaciones futbolísticas que están mostrando los de Castalia y que están lejos de la mejor versión que alcanzaron hace poco más de un mes. El propio Pablo Hernández, técnico albinegro, fue contundente al analizar la actual realidad de su equipo: "Estamos en una dinámica de cometer errores y no tomar buenas decisiones. El equipo ha perdido confianza. No está igual de suelto que hace un mes y eso se está notando en los resultados. Hace unas semanas nos vimos en la primera posición y eso nos hizo ilusionarnos y marcarnos metas muy altas, pero estos resultados nos han dado una hostia de realidad"

Hace unas semanas nos vimos en la primera posición y eso nos hizo ilusionarnos, pero estos resultados nos han dado una hostia de realidad

33 puntos para pelear por el ascenso

Aunque a nadie escapa que, pese a que el ascenso no fuese el objetivo inicial de la temporada, la realidad es que la parroquia albinegra ha tenido motivos para soñar en los últimos meses. Y lo cierto es que no hay nada perdido en base a que quedan 33 puntos por disputar: es por ello que Pablo Hernández no pierde la esperanza: "Sigo creyendo en estos jugadores y estoy convencido de que podemos volver a ser el equipo que fuimos y pelear por cosas bonitas. Solo pido que todos rememos juntos. A principio de temporada todos habríamos firmado estar donde estamos"

Eso sí, la realidad es que los castellonenses necesitan recuperar una versión similar a la que les encumbró a la zona alta de la tabla para aguantar el ritmo de los mejores. Y eso empieza por este próximo sábado, cuando viajen a Albacete para buscar la victoria ante e cuadro manchego respaldados por 700 aficionados albinegros.