El Castellón gana en Vigo para estar ya con los mejores

El Castellón logró su segunda victoria de la temporada tras vencer por 1-2 al Celta Fortuna, un resultado que sitúa a los albinegros como colíderes con siete puntos, igualados con Granada, Leganés y Sporting.

El equipo dirigido por Pablo Hernández fue superior durante buena parte del encuentro y pudo haber resuelto el partido con mayor comodidad, aunque terminó sufriendo en los últimos minutos. Los orelluts combinaron fases de buen juego con momentos de menor control ante un Celta Fortuna que estuvo cerca de lograr el empate.

El técnico introdujo varios cambios en el once, entre ellos la titularidad de Iñigo Córdoba y Fran Castillo. Este último aprovechó su oportunidad de la mejor manera posible, al marcar el primer gol y asistir en el segundo.

El Castellón abrió el marcador en el minuto 9 gracias a Fran Castillo, que aprovechó un rechace dentro del área para batir a Coke. Los albinegros dominaron la primera mitad y dispusieron de varias ocasiones para ampliar su ventaja, especialmente por medio de Iñigo Córdoba y Camara, pero no lograron marcar el segundo antes del descanso.

El Celta Fortuna reaccionó y tuvo una clara oportunidad al inicio de la segunda parte para igualar el encuentro. Sin embargo, apenas un minuto después, Pablo Santiago culminó un contragolpe con una asistencia de Fran Castillo para establecer el 0-2.

El Castellón tuvo oportunidades para sentenciar el partido, pero los locales recortaron distancias a once minutos del final con un gol de Óscar Marcos. El conjunto gallego apretó en el tramo final e incluso envió un balón al larguero, obligando a los albinegros a sufrir hasta el pitido final.

Finalmente, el Castellón defendió su ventaja y se llevó una importante victoria por 1-2, sumando siete de los nueve puntos disputados en este