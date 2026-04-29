CD Castellón: Castalia tiene la palabra

A falta de cinco jornadas para el fin de la temporada regular, el Castellón necesita más que nunca que Castalia sea un fortín sobre el que edificar sus opciones de ascenso. Y es que el estadio albinegro albergará tres jornadas que deben ser fundamentales para la suerte final del club de La Plana .

En esta recta final, el equipo que entrena Pablo Hernández jugará como local ante Córdoba, Cádiz y Eibar durante las próximas jornadas, mientras que tendrá que afrontar dos viajes a estadios como los del Ceuta y Huesca. Con 64 puntos y a tres del ascenso directo, el Castellón aseguraría un mínimo de 73 puntos, y eso es , con casi total seguridad y dado que hay enfrentamientos directos, jugar el playoff de ascenso. A partir de ahí, los que pueda logra a domicilio incrementaría sus opciones de ascenso directo.

Como referente más cercano la pasada temporada el ascenso directo lo consiguieron el Levante y el Elche CF, con 79 y 77 puntos respectivamente. Las plazas de playoff oscilaron entre los 75 puntos del Mirandés como tercer clasificado y los 69 del Almería. Aunque finalmente fue el Oviedo el que conseguiría el "premio gordo" en las eliminatorias.

Hasta la fecha el equipo de Pablo Hernández ha sumado 39 puntos en casa, donde se nuestra como tercer mejor equipo como local. Eso sí, los albinegros han disputado un partido menos en casa que el Almería, con 41 puntos. En caso de vencer el sábado al Córdoba pasaría ser el segundo mejor local superado tan sólo por el Eibar