El Amics Castelló, ante una prueba de altura

El conjunto de José Luis Pichel recibe este domingo (12:00 horas) al Class Bàsquet Sant Antoni, uno de los aspirantes de la categoría, tras estrenar su casillero de victorias a domicilio. Los castellonenses buscarán dar continuidad a sus buenas sensaciones ante un rival de máximo nivel.

El Amics Castelló afronta un exigente examen frente a un Sant Antoni que suma dos triunfos y una derrota. Los baleares, que vienen de ganar al CB Zaragoza en la Copa España tras caer ante el Llíria en Liga, cuentan con amenazas como Kai Johnson, segundo máximo anotador de la competición con 19,5 puntos por partido, Dani de la Rúa y el reboteador Lamine Dibba.

Los de Pichel tratarán de imponer la solidez defensiva que les permitió vencer al Sol Gironès Bisbal Bàsquet y hacerse fuertes en casa en un duelo entre dos equipos que ya libraron una intensa pugna por el liderato la pasada temporada.

La jornada contará además con una previa especial para los aficionados, con concursos organizados junto a BP, patrocinador del encuentro, para convertir la cita en una fiesta del baloncesto castellonense.