Castellón pone en marcha un programa educativo sobre biodiversidad en 18 colegios públicos

El Ayuntamiento de Castellón de la Plana pondrá en marcha un programa educativo dirigido a los 18 centros públicos de Infantil, Primaria y Educación Especial que participan en el proyecto «Castellón Naturaleza en Red». La iniciativa busca acercar la biodiversidad urbana, la renaturalización y la resiliencia climática al alumnado y al profesorado mediante actividades prácticas.

El programa se desarrollará durante el curso escolar 2026-2027 y forma parte de las acciones de sensibilización del proyecto, vinculadas a la actuación «Patios que respiran», que contempla la transformación de 18 patios escolares en espacios verdes y oasis climáticos.

Las actividades incluirán sesiones formativas en las aulas, intervenciones prácticas en los patios y visitas a parques y espacios naturales urbanos. El objetivo es que los escolares conozcan la biodiversidad de su entorno y comprendan los beneficios ambientales y sociales de las zonas verdes.

La primera actividad está prevista para el jueves 12 de noviembre en el parque Rafalafena. A lo largo del curso, el programa también ofrecerá acompañamiento al profesorado para facilitar la incorporación de contenidos sobre naturaleza, biodiversidad y cambio climático en distintas áreas del currículo escolar.

El diseño y desarrollo de las actividades correrá a cargo de Econsciencia, entidad de Castellón especializada en educación ambiental y sensibilización sobre biodiversidad.

El proyecto «Castellón Naturaleza en Red» está coordinado por el Ayuntamiento de Castellón en colaboración con SEO/BirdLife. Cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

La iniciativa dispone de una inversión de 1,8 millones de euros destinada a «Patios que respiran», que combina la transformación de los espacios escolares con actividades de educación y sensibilización ambiental.