educación ambiental

Castellón pone en marcha un programa educativo sobre biodiversidad en 18 colegios públicos

La iniciativa, vinculada al proyecto «Castellón Naturaleza en Red», incluirá actividades en las aulas, los patios escolares y los espacios verdes de la ciudad. La primera jornada se celebrará el 12 de noviembre en el parque Rafalafena.

Onda Cero Castellón

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Parque Rafalafena de Castelló
Parque Rafalafena de Castelló | Ajunt.Castelló

El Ayuntamiento de Castellón de la Plana pondrá en marcha un programa educativo dirigido a los 18 centros públicos de Infantil, Primaria y Educación Especial que participan en el proyecto «Castellón Naturaleza en Red». La iniciativa busca acercar la biodiversidad urbana, la renaturalización y la resiliencia climática al alumnado y al profesorado mediante actividades prácticas.

El programa se desarrollará durante el curso escolar 2026-2027 y forma parte de las acciones de sensibilización del proyecto, vinculadas a la actuación «Patios que respiran», que contempla la transformación de 18 patios escolares en espacios verdes y oasis climáticos.

Las actividades incluirán sesiones formativas en las aulas, intervenciones prácticas en los patios y visitas a parques y espacios naturales urbanos. El objetivo es que los escolares conozcan la biodiversidad de su entorno y comprendan los beneficios ambientales y sociales de las zonas verdes.

La primera actividad está prevista para el jueves 12 de noviembre en el parque Rafalafena. A lo largo del curso, el programa también ofrecerá acompañamiento al profesorado para facilitar la incorporación de contenidos sobre naturaleza, biodiversidad y cambio climático en distintas áreas del currículo escolar.

El diseño y desarrollo de las actividades correrá a cargo de Econsciencia, entidad de Castellón especializada en educación ambiental y sensibilización sobre biodiversidad.

El proyecto «Castellón Naturaleza en Red» está coordinado por el Ayuntamiento de Castellón en colaboración con SEO/BirdLife. Cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

La iniciativa dispone de una inversión de 1,8 millones de euros destinada a «Patios que respiran», que combina la transformación de los espacios escolares con actividades de educación y sensibilización ambiental.

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