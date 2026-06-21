Teresa Vadillo, José Sánchez y Francisco García Mora, portaestandarte y cargos electos del Misteri d’Elx

Como es tradición desde el siglo XVII, coincidiendo con la entrada del verano este día 21 de junio, se han dado a conocer los cargos electos de las representaciones del Misteri d’Elx de este año 2026.

La notaria Teresa Vadillo Casero, va a ser portaestandarte de las representaciones del drama asuncionista del mes de agosto, mientras que las personalidades electas van a ser el procurador Francisco Javier García Mora y el abogado José Sánchez Roca.

Los tres ocuparán los sillones preferentes al final del Andador y junto al Cadafal, donde tiene lugar el drama asuncionista.

Además, serán los encargados de dar entrada a escena a los actores de los papeles de San Juan y Santo Tomás y los primeros en adorar a la imagen yacente de la Virgen de la Asunción.

Presentación de los cargos electos del Misteri d'Elxde 2026. | Patronato del Misteri d'Elx

El acto de presentación de los cargos electos se ha celebrado este domingo en la Casa de la Festa. Ha estado presidido por la vicepresidenta del Patronato Misteri d’Elx, María Teresa Botella, que durante su intervención ha recordado que la presentación de las personalidades electas y el portaestandarte constituye una tradición documentada desde 1609, cuando el entonces Consell de la Vila asumió la organización de La Festa y acordó designar a las personas encargadas de colaborar en su desarrollo. Con el paso del tiempo se incorporó la figura del Portaestandarte, conformándose así la tríada de cargos honoríficos que ha llegado hasta nuestros días.

También ha asistido al acto Irene Ruiz, concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Elche, que ha felicitado a los designados y ha destacado que sus nombres “ya formaban parte de la historia del Misteri, pero ahora este cargo honorífico reconoce todo lo que ya habéis hecho por él». Asimismo, señaló que quienes forman parte del Misteri d’Elx «son familia de todo Elche”.