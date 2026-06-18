Consejos sobre el cálculo renal, más conocido como "piedras en el riñón"

1. Para empezar, doctor Palmero, ¿qué son exactamente los cálculos renales o las conocidas "piedras en el riñón" y hasta qué punto son un problema frecuente entre la población?

2. El cólico nefrítico suele describirse como uno de los dolores más intensos. ¿Qué síntomas deben alertarnos y cuándo es importante acudir a un servicio de Urgencias?

3. ¿Por qué se forman los cálculos renales? ¿Existen factores de riesgo o hábitos de vida que favorezcan su aparición?

4. La prevención es clave. ¿Qué consejos sencillos podemos seguir para reducir el riesgo de sufrir piedras en el riñón? ¿Qué papel juegan la hidratación y la alimentación?

5. Cuando una persona presenta un cálculo renal, ¿qué opciones de tratamiento existen actualmente y cómo han mejorado las técnicas mínimamente invasivas la recuperación de los pacientes?

6. Desde el Hospital Universitario de La Ribera, ¿cómo se aborda esta patología y qué mensaje le gustaría trasladar a los oyentes sobre la importancia de cuidar la salud de nuestros riñones?