Amaia Otsoa Borrás de Algemesí consigue la máxima puntuación en las pruebas de acceso a la Universidad

Se llama Amaia Otsoa Borrás, es de Algemesí y ha conseguido sacar la máxima puntuación en Bachiller, con una media de 10, y la PAU con un 14.

Ha realizado sus estudios, primero en Francia, y después en el Instituto Arabista Ribera de Carcaixent, donde ha cursado el Batxibac, una combinación de los bachilleratos español y francés.

Ella lo tiene claro: el secreto es la constancia, sacrificar algunos fines de semana, y estudiar mucho, sin perder los ratos de ocio y los momentos de fiesta, pero teniendo muy claras tus prioridades.

Confiesa que no salió muy convencida de los exámenes y que, probablemente por los nervios incluso lloró tras las pruebas que, finalmente, le han dado ese 14.

Su futuro inmediato lo ve estudiando una carrera científica, a poder ser creativa, en Valencia y, próximamente, un Erasmus en algún lugar que todavía no conozca donde poder aprender también otro idioma.

Por si fuera poco, estudia Piano en el Conservatorio.

Amaia ha querido agradecer a su familia que le hayan soportado durante estos años algunos momentos en los que ella misma se ha definido como "insufrible".

En Más de Uno La Ribera, hemos hablado con ella.