Sueca muestra al alumnado la inestimable contribución de la mujer en la ciencia

El Centre Municipal Bernat i Baldoví ha acogido esta mañana la primera de las actividades programadas para conmemorar el 8M dirigidas al alumnado del municipio. En esta ocasión, se ha tratado del espectáculo Hypatia y el Hidrógeno a través del cual los y las estudiantes de 5º y 6º de primaria han podido descubrir la historia de la filósofa y maestra neoplatónica griega, la primera mujer que utilizó la ciencia para cambiar el mundo.

La concejal de Acción Social, Sari Sáez, ha acudido para dar la bienvenida al alumnado y desearles una mañana muy provechosa, “creemos que el ejemplo de Hypatia puede ser muy inspirador y empoderante al ser una mujer que rompió barreras en su época enseñando filosofía y matemáticas, una cosa totalmente inusual para las mujeres, que estaban destinadas principalmente a la crianza. Está considerada un icono del feminismo, un símbolo de la razón frente al fanatismo y una precursora de la lucha de las mujeres por el acceso al conocimiento y la participación pública”.

Para Aída Ivars, responsable del espectáculo, es muy importante que los niños y las niñas conozcan a las mujeres que cambiaron el mundo con la ciencia, “vivimos con tecnología que nos facilita la vida, y los conocimientos que han permitido este desarrollo nos vienen de personas que son heroínas porque se enfrentaron a un mundo que no les permitía el acceso. No se les reconocía cuando hacían algún descubrimiento y, de alguna manera, esas historias ayudan a empoderarse, dan ganas de creer en ti mismo, de tener resiliencia”. Para hacer el espectáculo más ameno, estas historias, señala Ivars, se cuentan entrelazando experimentos en los que participa el público.

La concejal Sari Sáez, ha puesto en valor este tipo de actividades que contribuyen a que las niñas, “que son nuestro futuro, vean que, aunque lo tengas todo en contra, si tienes claro lo que quieres, hay que ir a por ello. Juntas podemos llegar muy lejos”. Así mismo, Sáez ha aprovechado para recordar que durante toda la semana se han programado una serie de actividades para conmemorar el 8M, y ha invitado a toda la ciudadanía a participar con el objetivo de visibilizar a las mujeres, en especial a las de Sueca, “a las que tenemos tanto que agradecer por ser referente y por abrir el camino a futuras generaciones”, ha remarcado.