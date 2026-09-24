La ronda de Albalat de La Ribera estará operativa en abril

La Generalitat avanza en las obras de la ronda de la CV-515 en Albalat de la Ribera al ritmo previsto y encara la fase final de una actuación que en abril estará finalizada y permitirá reducir el tráfico de paso por la travesía urbana y mejorar la seguridad y la calidad de vida de los vecinos.

Acompañado por el alcalde de Albalat de la Ribera, José Antonio Roig, el vicepresidente del Consell y conseller de Medio Ambiente e Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, ha señalado que con esta actuación llega “más de veinte años después” y va a permitir “desviar un tráfico que condiciona mucho la vida de los vecinos” ya que reducirá el tráfico de paso por la travesía urbana y mejorará la seguridad y la calidad de vida de los vecinos.

La nueva variante permitirá eliminar hasta 5.600 vehículos diarios del interior del núcleo urbano de la localidad, lo que contribuirá a resolver un problema de seguridad vial y ambiental. El vicepresidente ha recordado actuación, enmarcada en el convenio firmado con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, cuenta con una inversión de más de 5,1 millones de euros con un plazo de ejecución de 18 meses.

“Todo el trazado y la reposición de servicios como acequias ya es una realidad”, ha remarcado Martínez Mus, que ha asegurado que ahora se realizarán los trabajos de asfaltado que serán más visibles para la ciudadanía. Los trabajos, iniciados el 6 de octubre de 2025, contemplan la construcción de más de 2,1 kilómetros de nueva carretera, tres glorietas, caminos de servicio para mejorar los accesos agrícolas y la reposición de los servicios afectados.

El proyecto de la ronda de Albalat de Ribera, que es un municipio cuyo término se vio afectado por la DANA de 2024, se está ejecutando para permitir una permeabilización máxima y adaptarse a posibles fenómenos meteorológicos extremos en el futuro.

Una actuación necesaria para el municipio

La Generalitat resuelve así una actuación que había quedado paralizada como consecuencia de la crisis de precios de la energía y las materias primas derivada del COVID y la guerra de Ucrania. Para su reactivación fue necesario realizar una nueva licitación.

Martínez Mus ha señalado que “hemos trabajado en colaboración con el Ayuntamiento y las empresas para reactivar y culminar esta actuación”, que ha definido como “esencial para la movilidad y la seguridad del municipio” ya que contempla también la construcción de tres rotondas que permitirán eliminar intersecciones con problemas de seguridad vial.