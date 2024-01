Real, Montroi y Montserrat reclaman más personal para atender sus centros de salud

Los alcaldes de Real, Montroi y Montserrat van a pedir a la Conselleria de Sanidad soluciones para los problemas que generan en los centros de salud y consultorios el que no se cubran las vacantes de los médicos, algo que, en el caso de Real, ha obligado, incluso, a no poder si quiera abrir el consultorio por no disponer de profesionales.

Así lo han trasladado en un reunión los alcaldes y la Presidenta de la Mancomunidad de la Vall dels Alcalans a la Directora General de Atención Primaria en el hospital General.

Gerado López, primer edil de Real, quien ha señalado que piensan concertar una reunión con el conseller de sanidad para abordar la situación.

Por su parte, Marciano Gómez, conseller de Sanidad, preguntado por los periodistas, precisamente por este colapso en la Vall dels Alcalans ha contestado que lo que falta es personal formado, por lo reclama al Ministerio que convoque de forma urgente un consejo interterritorial exclusivo para la formación de más personal sanitario.

Por otro lado, en la zona de la Vall dels Alcalans desde el Hospital General, área de la que dependen, les han comunicado que las personas que estén hospitalizadas ya pueden recibir en casa las curas paliativas al haberse puesto en marcha La Unidad Hospitalaria Domiciliaria. Un servicio reclamado desde hacía muchos años por Real, Montroi y Montserrat.