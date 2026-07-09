Reabre la piscina de Polinyà de Xúquer tras cerrar por un accidente que generó cloro gas altamente tóxico

La piscina municipal de Polinyà de Xúquer reabre hoy tras registrarse un escape de ácido clorhídrico y lejía en la sala de mantenimiento en la madrugada del martes.

La mezcla accidental de estas sustancias generó cloro gas, un componente químico altamente tóxico que obligó a intervenir de urgencia a los bomberos del parque de Alzira.

Los efectivos, equipados con trajes de protección especial, lograron controlar el vertido.

El alcalde de Polinyà de Xúquer, Oscar Navarro, ha explicado que fue la rotura de la bomba de dosificación de un producto lo que generó una reacción que provocó el gas.

Afortunadamente, sólo se tuvo que atender a un par de personas por inhalación. Navarro ha confirmado que la situación está bajo control y hoy se ha abierto la piscina a los usuarios.