El Palacio de Justicia de Alzira abre sus puertas a los ciudadanos

El nuevo Palacio de Justicia de Alzira ya ha abierto sus puertas y acoge esta semana los primeros juicios y labores del juzgado de guardia.

Las antiguas sedes, ubicadas frente al colegio de la Purísima y en la plaza del Sufragio, permanecen totalmente cerradas, por lo que los ciudadanos deben dirigirse ya a las nuevas instalaciones para cualquier trámite o vista judicial.

El decano del colegio de abogados de Alzira, Agustín Ferrer, ha señalado que todavía el edificio no funciona al 100% debido a deficiencias técnicas e informáticas propias del traslado de funcionarios, pero espera que estas disfunciones se solucionen en breve, puesto que el mes de agosto es inhábil en el ámbito civil pero activo para la jurisdicción penal.

Para Ferrer el nuevo Palacio de Justicia de Alzira , que aglutina todos los órganos judiciales hasta ahora dispersos en la ciudad, servirá para ofrecer una mayor agilidad y eficiencia en los trámites para los más de 141.000 habitantes de 23 municipios de la Ribera del Xúquer, y su entorno, a los que dará servicio.