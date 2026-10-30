El nuevo Centro de Salud de Corbera se pone en marcha

Este viernes ha entrado en funcionamiento el nuevo Centro de Salud de Corbera.

El nuevo edificio está ubicado en la calle Miguel Hernández, cuenta con una superficie de casi 950 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, diseñadas para optimizar y mejorar la atención sanitaria de más de 3.000 habitantes.

La alcaldesa de Corbera, Mentxu Balaguer, celebra el día de hoy con ilusión porque este nuevo centro de salud se venía reivindicando desde hace más de 15 años.

A partir de hoy, toda la actividad asistencial se trasladará de forma automática a las nuevas dependencias. La Conselleria de Sanidad ha dotado al centro de un equipo de siete profesionales formado por dos facultativos de medicina de familia, un pediatra, dos profesionales de enfermería, una matrona y un auxiliar administrativo.